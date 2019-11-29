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Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок

Пике: в Манчестере несколько раз попадал в полицейский участок
Футбол / Англия 0

В седьмом эпизоде сериала Matchday от Rakuten TV, посвящённом прошлому сезону «Барселоны», были воспроизведены слова, сказанные защитником каталонского клуба Жераром Пике о его пребывании в «Манчестер Юнайтед».

«Я пережил некоторые действительно неприятные моменты в Манчестере. Не раз попадал в полицейский участок, но лучше не вдаваться в подробности. Это всё было, когда я был молодым», — приводит слова Пике Sport Bible.

Пике является воспитанником «Барселоны». За «Манчестер Юнайтед» он выступал с 2004 по 2008 год. Всего за манкунианский клуб он сыграл 23 мяча и забил 2 мяча. Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 5 млн.

В текущем сезоне Пике принял участие в 16 матчах на клубном уровне и забил один мяч.

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