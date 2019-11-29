«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал прощальное обращение бывшего главного тренера команды Унаи Эмери к клубу, экс-подопечным и болельщикам.

«Для меня было честью занимать должность главного тренера «Арсенала».

Всех фанатов от всей души хочу поблагодарить за помощь в понимании и ощущении величия «Арсенала». Всех вас, кто поддерживал нас во всём мире, всех, кто приезжал на «Эмирейтс Стэдиум», всех, кто ждал под дождём и холодом, чтобы поприветствовать меня после игры. Хочу сказать всем вам, что я работал со страстью, преданностью и старанием. Мне бы больше пришлось по душе, если бы мы достигли лучших результатов ради вас.

Хочу также выразить благодарность всем сотрудникам «Арсенала» за то, как они относились ко мне. Величие «Арсенала» заключается в каждом директоре, руководителе, работнике, помощнике и сотруднике клуба.

В частности, я хочу отметить Ивана Газидиса, который приветствовал меня в клубе, и Рауля Санллехи, Эду и Виная Венкатешама за их уважение, дружеское общение и помощь. До самой последней минуты со мной обращались с честью и честно. И, конечно же, я выражаю искреннюю благодарность семье Кронке за доверие.

Это были полтора года, полные эмоций, замечательных моментов и некоторых других, более горьких. Но ни в один из дней я не переставал думать о том, как мне повезло работать в этом клубе, с этими игроками. Они всегда уважали футболку, которую носят. Они заслуживают вашей поддержки.

Я уже многому научился в футболе, но мне очень понравилось здесь, я многое узнал в Англии, в Премьер-лиге, об уважении к профессионалам и о чистоте футбола.

Мои наилучшие пожелания», — говорится в обращении.