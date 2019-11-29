Моуринью пригласил болбоя на командный обед «Тоттенхэма» в знак благодарности
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью пригласил болбоя Каллума Хайнса на командный обед в знак благодарности за отличную работу на домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2).
15-летний Каллум начал вторую голевую атакую «шпор», быстро вернув мяч игроку лондонской команды после аута.
«Парень придёт на командный обед, который у нас будет перед матчем с «Борнмутом». Это радостные дни для него. Надеюсь, мы сможем подарить ему воспоминания, которые останутся с ним на всю жизнь», — сказал Моуринью на пресс-конференции.
Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Борнмут» состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завтра, 30 ноября, начало — в 18:00 мск.
Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»
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