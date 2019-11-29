Появились фото домашней формы «Ювентуса» на следующий сезон
В сети появились фотографии домашней игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.
Футболка новой экипировки «старой синьоры» выполнена в традиционных бело-чёрных цветах. Шорты и гетры имеют белый цвет.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» La Maglia Bianconera.
В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает первое место. В 13 матчах команда Маурицио Сарри одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и набрала 35 очков. Отрыв от идущего вторым «Интера» составляет одно очко. В Лиге чемпионов «старая синьора» досрочно заняла первое место в группе, где её соперниками были «Атлетико», «Байер» и «Локомотив». В заключительном матче группового этапа турнира «Ювентус» в гостях встретится с «Байером» (11 декабря).
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