Аллегри готов возглавить только «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не планирует возвращаться к работе до завершения нынешней кампании, но итальянский специалист готов сделать исключение для «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Дэвид Амоял на своей странице в «Твиттере».

Ранее появились слухи, что Аллегри является претендентом на должность наставника лондонского «Арсенала», которая освободилась после увольнения Унаи Эмери.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» возглавляет бывший игрок клуба Уле-Гуннар Сульшер. 46-летний норвежец начал тренировать «красных дьяволов» после отставки Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».