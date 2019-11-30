Аллегри готов возглавить только «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не планирует возвращаться к работе до завершения нынешней кампании, но итальянский специалист готов сделать исключение для «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Дэвид Амоял на своей странице в «Твиттере».
Ранее появились слухи, что Аллегри является претендентом на должность наставника лондонского «Арсенала», которая освободилась после увольнения Унаи Эмери.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» возглавляет бывший игрок клуба Уле-Гуннар Сульшер. 46-летний норвежец начал тренировать «красных дьяволов» после отставки Жозе Моуринью в середине декабря 2018 года.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
У Эмери не получилось ничего. «Арсенал» долго тянул с увольнением
Перечисляем, что пошло не так.
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