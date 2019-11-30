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Слуцкий трогательно попрощался с «Витессом» в «Инстаграме»

Слуцкий трогательно попрощался с «Витессом» в «Инстаграме»
Футбол / Прочие турниры 0

Российский специалист Леонид Слуцкий опубликовал трогательное сообщение об уходе из «Витесса».

Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моё время в «Витессе» Те, кто меня любил и те, кто меня ненавидел. Футбол — это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол — это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

Для меня было большим удовольствием быть частью нидерландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Нидерланды всегда будут в моём сердце.

Спасибо, и мы остаемся на связи», — написал Слуцкий в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды. О своём уходе российский специалист сообщил после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).

Руководство «Витесса» пока не приняло отставку Слуцкого
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