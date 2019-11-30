Линекер: я не знаю, почему люди придают «Золотому мячу» такое значение

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт и ведущий на британском телевидении Гари Линекер выразил мнение, что общественность придаёт слишком большое значение награде лучшему игроку года.

«Быть лучшим игроком года стало невероятно важным. Но, это глупо. Думаю, правда в том, что лучший игрок года выигрывал бы такую награду каждый год. Как правило, награду получает лучший игрок клуба, победившего в Лиге чемпионов. Нужно помнить, что футбол — командная игра.

Игра Месси в прошлом сезоне была невероятной, хотя сама «Барселона» выглядела немного уставшей. Его показатели были невероятными, поэтому посмотрим, кто победит. Я не знаю, почему люди придают «Золотому мячу» такое значение», — приводит слова Линекера Givemesport.