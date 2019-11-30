Капитан «Витесса»: Слуцкий – человек моего сердца

Капитан «Витесса» Брайан Линссен выразил сожаление об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).
«Я действительно тронут. Слуцкий — очень милый и честный человек. Это человек моего сердца. Мы не хотели, чтобы он перенёс такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство.
«Как Слуцкий попрощался с нами? Он сделал это очень аккуратно, очень шикарно. Леонид поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», — приводит слова Линссена FOX Sports.
Пять последних матчей в чемпионате Нидерландов команда российского специалиста проиграла: «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).
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