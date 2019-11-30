Нуну из «Вулверхэмптона» — главный кандидат на пост наставника «Арсенала»

Стало известно имя основного кандидата на должность главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Унаи Эмери, о которой было объявлено накануне, 29 ноября.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, главным претендентом на пост является наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. В настоящее время агент специалиста Жорже Мендеш ведёт переговоры с руководством «канониров».



Нуну возглавляет «Вулверхэмптон» с 2017 года. В первый же сезон в клубе специалист вывел команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа, а во второй кампании не просто сохранил прописку в высшем дивизионе, но и пробился в Лигу Европы. Ранее португалец тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».



После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — на восьмом месте.

«Арсенал» заинтересован в назначении Роджерса. «Лестер» оценивает его в £ 14 млн