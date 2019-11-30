Нуну из «Вулверхэмптона» — главный кандидат на пост наставника «Арсенала»

Стало известно имя основного кандидата на должность главного тренера лондонского «Арсенала» после отставки Унаи Эмери, о которой было объявлено накануне, 29 ноября.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, главным претендентом на пост является наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту. В настоящее время агент специалиста Жорже Мендеш ведёт переговоры с руководством «канониров».
Нуну возглавляет «Вулверхэмптон» с 2017 года. В первый же сезон в клубе специалист вывел команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа, а во второй кампании не просто сохранил прописку в высшем дивизионе, но и пробился в Лигу Европы. Ранее португалец тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту».
После 13 туров «Вулверхэмптон» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — на восьмом месте.
- 30 ноября 2019
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:19
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:16
-
08:40
-
06:46
-
05:27
-
01:33
-
00:56
-
00:48
-
00:24
-
00:15
-
00:09
- 29 ноября 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:27
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:34
-
22:31
-
22:17
-
22:04
-
21:57
-
21:38
-
21:35
-
21:15
-
21:09
-
20:41
-
20:37