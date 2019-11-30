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«Крылья Советов» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Крылья Советов» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» в Самаре в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимают «Уфу». Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Уфа» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).

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