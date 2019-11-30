Головин назвал три вещи в России, по которым скучает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.



«Есть ли в Монако возможность играть с детьми на «коробке», как в Москве? К сожалению, нет. Летом постоянно ходили с пацанами на пляж, играли ногами в волейбол. С нами даже ездили массажисты и физиотерапевты.



Три вещи из России, по которым скучаю? Баня. Кинотеатр. Наверное, ещё по родному Калтану. Снится ли? Бывает. Хочется вернуться домой на недельку. Сейчас зимой полечу в отпуск повидать родных. Когда был в Москве, тоже всегда домой тянуло», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник в 12 матчах французской Лиги 1 записал на свой счёт три мяча и две результативные передачи.

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