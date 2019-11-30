Головин: повторение Евро-2008 было бы успехом, но хочется забраться повыше

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мыслями о предстоящем участии национальной команды в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.



«Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда участвуешь в турнире, думаешь о победе, а не ограничиваешь цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.



Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это хороший результат. Можно сказать, успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом: родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

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