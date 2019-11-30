Головин объяснил феномен Черчесова

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мыслями о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.



«В чём феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жёсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум: сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов — очень требовательный тренер, ты не можешь выйти и недоработать», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы – 2020.

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