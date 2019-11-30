«Тоже не замолкает и любит пошутить». Головин сравнил форварда «Монако» с Дзюбой

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об отношениях с одноклубниками.
«Лидеры раздевалки – Слимани и капитан Глик. Ислам многих знает, со многими играл, а с Жардимом работал в «Спортинге». Характером он чем-то похож на Дзюбу: тоже не замолкает и любит пошутить. Что касается нашей связки с ним и Бен Йедером, я очень рад, что так вышло и мы сыгрались. Мне удобно и комфортно с ними играть. Иногда даже не надо смотреть, чтобы понимать примерно, где они будут, и так это чувствую.
Понимаем ли друг друга без слов? Да, есть такое. Ты бежишь, открываться, ждёшь передачу и получаешь её. Не бывает, чтобы убежал и не получил мяча, как было в прошлом сезоне. Тогда я подсознательно понимал, что мне вряд ли отдадут. Из-за этого второй раз уже не бежишь. А для меня ситуация, когда думаешь, что лучше остаться здесь, а не двигаться вперёд, — самая худшая на поле. Сейчас мы играем душой: все бегут, открываются, идут передачи. Несмотря на то что много пропускаем, забиваем тоже немало, по этому показателю мы вторые во французском чемпионате», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
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