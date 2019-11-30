De Telegraaf: с уходом Слуцкого Эредивизия лишилась самого колоритного тренера

Нидерландское издание De Telegraaf опубликовало материал, посвящённый уходу Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».



«С внезапной отставкой Слуцкого с поста главного тренера „Витесса“ после пятого поражения подряд чемпионат Нидерландов лишился самого колоритного специалиста. Приход уроженца Волгограда в „Витесс“ в 2018 году не остался незамеченным. Было большой новостью, что тренер уровня Слуцкого, который считается топ-специалистом в своей стране, пришёл работать в Эредивизию.



Слуцкий, с очаровательным английским с русским акцентом, сумел завоевать сердца голландских болельщиков с первого дня. СМИ полюбили русского с отличным чувством юмора, его приглашали в телешоу, просили об интервью журналы и газеты. С посещением зоопарка «Бургерс» и поездкой на троллейбусе он быстро интегрировался в Арнем.



Большинство игроков ценили Слуцкого, несмотря на изменчивую кадровую политику. Футболисты „Витесса“ высоко ценили человеческий подход, свободу, которую он давал, и хорошую атмосферу, которую ему удалось создать», — говорится в материале.

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