РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура чемпионата «Сочи» — «Оренбург».



«Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого числа футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18-го тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 года, перенесён на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.



Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский выразил готовность провести матч 1 декабря, несмотря на эпидемию ангины в команде. Главный врач сочинцев Александр Линский рассказал о состоянии здоровья заболевших футболистов.

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