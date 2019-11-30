Алисон: цель «Ливерпуля» — выигрывать каждый турнир, в котором участвуем
Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер отметил, что мерсисайдский клуб намерен выиграть все турниры, в которых принимает участие.
«Наша цель — выигрывать каждой турнир, в котором участвуем. Каждый раз, когда выходим на поле на матч за Кубок, чемпионата Англии или Лиги чемпионов, мы делаем всё, чтобы выиграть. Самое важное для „Ливерпуля“ — желание болельщиков. Мы хотим выиграть английскую Премьер-лигу. Наши фанаты заслуживают этого, и клуб заслуживает этого, и мы заслуживаем из-за того, что сумели совершить в прошлом сезоне. Нам нужно продолжать двигаться вперёд, выигрывать каждый матч, совершенствоваться. Мы приложим все усилия для достижения поставленных целей», — приводит слова голкипера Sky Sports.
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