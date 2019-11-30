«Алавес» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 30 ноября в 15:00

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором «Алавес» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадрой Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.



После 13 туров «Алавес», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры. «Реал» (28) — на втором месте и по дополнительным показателям уступает «Барселоне».



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20. Расписание матчей.

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