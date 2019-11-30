Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 18-го тура

Сегодня, 30 ноября, матчем «Крыльев Советов» с «Уфой» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



В 18-м туре состоятся следующие встречи:



30 ноября

«Крылья Советов» – «Уфа» (Самара, 14:00 мск)

«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)

«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 19:00 мск).



1 декабря

«Локомотив» – «Динамо» (Москва, 16:30 мск)

«Зенит» – «Спартак» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).



2 декабря

«Краснодар» – «Тамбов» (Краснодар, 19:30 мск)

ЦСКА – «Арсенал» (Москва, 19:30 мск).



После 17 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



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