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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 18-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 18-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 30 ноября, матчем «Крыльев Советов» с «Уфой» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 18-м туре состоятся следующие встречи:

30 ноября
«Крылья Советов» – «Уфа» (Самара, 14:00 мск)
«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 19:00 мск).

1 декабря
«Локомотив» – «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» – «Спартак» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).

2 декабря
«Краснодар» – «Тамбов» (Краснодар, 19:30 мск)
ЦСКА – «Арсенал» (Москва, 19:30 мск).

После 17 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Расписание матчей чемпионата России

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