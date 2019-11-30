Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 18-го тура
Сегодня, 30 ноября, матчем «Крыльев Советов» с «Уфой» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
В 18-м туре состоятся следующие встречи:
30 ноября
«Крылья Советов» – «Уфа» (Самара, 14:00 мск)
«Ростов» — «Урал» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Ахмат» — «Рубин» (Грозный, 19:00 мск).
1 декабря
«Локомотив» – «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» – «Спартак» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).
2 декабря
«Краснодар» – «Тамбов» (Краснодар, 19:30 мск)
ЦСКА – «Арсенал» (Москва, 19:30 мск).
После 17 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует петербургский «Зенит».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
Статистика футболистов
- 30 ноября 2019
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:23
-
11:21
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:19
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:16
-
08:40
-
06:46
-
05:27
-
01:33
-
00:56
-
00:48
-
00:24
-
00:15
-
00:09
- 29 ноября 2019
-
23:51
-
23:43
-
23:27
-
23:08
Партнерский контент