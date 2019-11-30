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Назван возможный преемник Слуцкого на посту главного тренера «Витесса»

Назван возможный преемник Слуцкого на посту главного тренера «Витесса»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист «Витесса» Эдвард Стюринг — главный кандидат на пост главного тренера команды после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает Omroep Gelderland.

Напомним, Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).

Стюринг выступал в составе «Витесса» с 1987 по 1998 год, а с 1999-го несколько раз работал в тренерском штабе клуба из Арнема. В прошлом сезоне Стюринг занимал пост помощника Слуцкого, однако из-за разногласий с российским тренером голландец был переведён на должность скаута и координатора академии клуба.

В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место. В активе команды 23 очка. Пять последних матчей команда под руководством российского специалиста проиграла: «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).

Руководство «Витесса» пока не приняло отставку Слуцкого
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