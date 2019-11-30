Назван возможный преемник Слуцкого на посту главного тренера «Витесса»

Бывший футболист «Витесса» Эдвард Стюринг — главный кандидат на пост главного тренера команды после отставки российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает Omroep Gelderland.
Напомним, Слуцкий объявил об уходе из «Витесса» после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).
Стюринг выступал в составе «Витесса» с 1987 по 1998 год, а с 1999-го несколько раз работал в тренерском штабе клуба из Арнема. В прошлом сезоне Стюринг занимал пост помощника Слуцкого, однако из-за разногласий с российским тренером голландец был переведён на должность скаута и координатора академии клуба.
В турнирной таблице Эредивизии «Витесс» опустился на шестое место. В активе команды 23 очка. Пять последних матчей команда под руководством российского специалиста проиграла: «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2), «АДО Ден Хааг» (0:2) и «Херенвену» (2:3).
- 30 ноября 2019
-
15:27
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:07
-
13:50
-
13:32
-
13:16
-
13:10
-
12:48
-
12:44
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:23
-
11:21
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:19
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:16