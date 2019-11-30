«Ливерпуль» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Дэниел Кук. Резервный рефери – Дэвид Кут.
После 13 туров «Ливерпуль», набрав 37 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Лестер Сити» на 8 очков. «Брайтон» (15), находясь в пяти очках от зоны вылета, — на 12-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20. Расписание матчей.
Алисон: цель «Ливерпуля» — выигрывать каждый турнир, в котором участвуем
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