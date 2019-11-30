Куртуа не попал в стартовый состав «Реала» на матч с «Алавесом»

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и мадридского «Реала» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не попал в стартовый состав «сливочных». Место в воротах мадридского клуба займёт Альфонс Ареола.
«Алавес»: Флорес, Р. Санчес, Масуэлос, Сиснерос, Падилья, Вакасо, Риоха, Исла, Парреу, Мато, Л. Мартинес.
«Реал»: Ареола, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Бэйл.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадрой Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.
- 30 ноября 2019
-
15:27
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:07
-
13:50
-
13:32
-
13:16
-
13:10
-
12:48
-
12:44
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:23
-
11:21
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:59
-
10:56
-
10:44
-
10:40
-
10:38
-
10:19
-
09:52
-
09:48
-
09:31
-
09:30
-
09:16