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Куртуа не попал в стартовый состав «Реала» на матч с «Алавесом»

Куртуа не попал в стартовый состав «Реала» на матч с «Алавесом»
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и мадридского «Реала» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа не попал в стартовый состав «сливочных». Место в воротах мадридского клуба займёт Альфонс Ареола.

«Алавес»: Флорес, Р. Санчес, Масуэлос, Сиснерос, Падилья, Вакасо, Риоха, Исла, Парреу, Мато, Л. Мартинес.

«Реал»: Ареола, Карвахаль, Милитао, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Бензема, Бэйл.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадрой Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Карлос Альберто Карбонель Эрнандес.

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