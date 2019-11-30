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«Зенит» победил «Спартак» и обошёл его в таблице молодёжного первенства

«Зенит» победил «Спартак» и обошёл его в таблице молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 18-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Спартак». Матч состоялся на стадионе «Смена СДЮШОР» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Сине-бело-голубые вышли вперёд уже на 8-й минуте. Автором гола стал нападающий Кирилл Косарев. На 30-й минуте преимущество петербургской команды точным ударом удвоил полузащитник Кирилл Кравцов.

«Зенит», набрав 30 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (41) и ЦСКА (31). «Спартак» опустился на пятую строчку и в настоящее время отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Выше красно-белых также располагается «Локомотив».

Турнирная таблица молодёжного первенства России.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 13:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак-мол.
Москва
1:0 Косарев – 8'   2:0 Кравцов – 30'
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