«Зенит» победил «Спартак» и обошёл его в таблице молодёжного первенства

В 18-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Спартак». Матч состоялся на стадионе «Смена СДЮШОР» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Сине-бело-голубые вышли вперёд уже на 8-й минуте. Автором гола стал нападающий Кирилл Косарев. На 30-й минуте преимущество петербургской команды точным ударом удвоил полузащитник Кирилл Кравцов.



«Зенит», набрав 30 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (41) и ЦСКА (31). «Спартак» опустился на пятую строчку и в настоящее время отстаёт от сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Выше красно-белых также располагается «Локомотив».



Турнирная таблица молодёжного первенства России.