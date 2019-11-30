Гончаренко: ЦСКА не сидел сложа руки. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» поделился мнением о выступлении «армейцев» в первой половине сезона.



«Полагаю, какие-то итоги можно будет подвести только после 12 декабря. Пока ещё идут официальные матчи, нам очень важно завершить год на мажорной ноте. Постараемся выступить удачно, набрать как можно больше очков и с хорошим настроением уйти в отпуск. Это главная задача на данный момент. Потом спокойно оценим, что нам удалось за этот период, а что — нет.



Дебютный сезон нашей обновлённой команды, особенно его первая часть, во многом прошёл на эмоциях. Второй год в такой ситуации всегда таит опасность. К тебе привыкают, стараются найти противоядие. Ещё один важный момент — практически все наши основные футболисты сейчас играют на три фронта. Это не только чемпионат России и еврокубки, но и различные сборные. Даже на четыре, поскольку мы продолжаем выступления в Кубке России. Ребята проводят очень много матчей, и в какой-то момент, вполне возможно, наступило эмоциональное перенасыщение.



Некоторые матчи в октябре могли сложиться по-другому. Особенно домашний с «Ференцварошем», в котором мы создали немало голевых моментов и могли снять все вопросы ещё до перерыва. Можно также вспомнить встречу с «Динамо». По движению этот матч получился неудачным, но и в тот день у нас были все основания рассчитывать на иной результат. При счёте 0:0 не забили пенальти.



Как бы то ни было, в сложные моменты очень важно продолжать верить в себя. Безусловно, я чувствовал, что серия неудач давит на команду. Мы не сидели сложа руки. Пытались что-то предпринять — меняли тактику, расположение игроков на поле и так далее. Проводили индивидуальные и коллективные беседы с футболистами. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут. При этом не теряли уверенности, что всё наладится, и в какой-то момент ситуация действительно начала выправляться», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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