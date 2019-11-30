«Ростов» — «Урал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.



«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Ильин.



Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Панюков.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).