«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, обыграв на выезде «Крылья Советов»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Ловро Бизяк, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 25-й минуте. Ассистентом выступил полузащитник уфимской команды Азер Алиев. Таким образом, «Уфа» прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении семи матчей.



«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.