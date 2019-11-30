Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, обыграв на выезде «Крылья Советов»

«Уфа» прервала серию без побед в РПЛ, обыграв на выезде «Крылья Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Ловро Бизяк, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 25-й минуте. Ассистентом выступил полузащитник уфимской команды Азер Алиев. Таким образом, «Уфа» прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении семи матчей.

«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Бизяк – 25'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019