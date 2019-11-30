«Ахмат» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 30 ноября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимает «Рубин». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Рубин» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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