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«Витесс» объявил об уходе Слуцкого, Березуцких и Яровинского

«Витесс» объявил об уходе Слуцкого, Березуцких и Яровинского
Футбол / Прочие турниры 0

«Витесс» на официальном сайте клуба объявил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого, его ассистентов братьев Алексея и Василия Березуцких, а также Олега Яровинского. Сообщается, что «Витесс» объявит об изменениях в тренерском штабе в ближайшее время.

Напомним, Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Это поражение стало для подопечных Слуцкого пятым подряд. Ранее команда из Арнема проиграла также «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
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