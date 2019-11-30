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Красич: Слуцкий — молодой и перспективный. Он ещё не раскрыл весь потенциал

Красич: Слуцкий — молодой и перспективный. Он ещё не раскрыл весь потенциал
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мыслями об отставке экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».

«Слуцкий здорово показал себя в «Витессе», были хорошие результаты. Он всё ещё молодой и перспективный тренер. Уверен, он быстро найдёт очень хорошую команду и будет в ней успешно работать. Остаться в Европе было бы хорошо. Он накопил хороший опыт, но при этом Викторович ещё не раскрыл весь свой потенциал. Я с ним работал и говорю об этом уверенно», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

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