Красич: Слуцкий — молодой и перспективный. Он ещё не раскрыл весь потенциал

Бывший футболист ЦСКА Милош Красич поделился мыслями об отставке экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».



«Слуцкий здорово показал себя в «Витессе», были хорошие результаты. Он всё ещё молодой и перспективный тренер. Уверен, он быстро найдёт очень хорошую команду и будет в ней успешно работать. Остаться в Европе было бы хорошо. Он накопил хороший опыт, но при этом Викторович ещё не раскрыл весь свой потенциал. Я с ним работал и говорю об этом уверенно», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5-е место в чемпионате Нидерландов.

«Слуцкий вызывает уважение». Болельщики – об отставке российского тренера Но есть и те, кто очень рад такому повороту событий.