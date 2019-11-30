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Слуцкий: сделал всё, чтобы переломить ситуацию в «Витессе»

Слуцкий: сделал всё, чтобы переломить ситуацию в «Витессе»
Футбол / Прочие турниры 0

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера нидерландского «Витесса».

«Сделал всё, чтобы переломить ситуацию, но с сожалением должен признать, что не могу этого сделать. В этот момент я должен думать о клубе и болельщиках. Вот почему я не могу не принять это решение. Клубу нужен кто-то другой. Тот, кто сможет повернуть ситуацию в нужное русло. Я провёл фантастическое время в Арнеме, но расставания — это тоже часть футбола», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Витесса».

Напомним, Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). Российский специалист возглавлял «Витесс» с лета 2018 года.

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