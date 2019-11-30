«Реал» вышел на первое место в Примере, обыграв «Алавес»
В матче 15-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В начале второго тайма, на 52-й минуте, счёт открыл защитник «Реала» Серхио Рамос. На 65-й минуте матча главный арбитр встречи Гуильермо Куадра Фернандес назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал нападающий «Алавеса» Лукас Перес. Через 4 минуты защитник Даниэль Карвахаль вновь вывел «Реал» вперёд.
Мадридский «Реал» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (18) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Барселона» (28) и «Севилья» (27).
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