«Реал» вышел на первое место в Примере, обыграв «Алавес»

В матче 15-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В начале второго тайма, на 52-й минуте, счёт открыл защитник «Реала» Серхио Рамос. На 65-й минуте матча главный арбитр встречи Гуильермо Куадра Фернандес назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал нападающий «Алавеса» Лукас Перес. Через 4 минуты защитник Даниэль Карвахаль вновь вывел «Реал» вперёд.



Мадридский «Реал» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (18) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Барселона» (28) и «Севилья» (27).