Евсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев заставил его сдать нормативы.

«Вадим Евсеев очень жёсткий тренер. Заставляет сдавать нормативы даже административный штаб. Некоторые не выдерживают, а я пересилил себя», — написал Тыртышный на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Уфа», набрав 22 очка в 18 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре команда Евсеева сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».