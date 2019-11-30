Видео: красочное файер-шоу фанатов на тренировке «Зенита»
Фанаты «Зенита» на тренировке команды устроили красочное файер-шоу. Занятие проходило на базе сине-бело-голубых, где команда Сергея Семака готовилась к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает 1-е место. В активе команды 39 очков после 17 туров. Отрыв от «Локомотива», который занимает 2-е место, составляет 5 очков. «Спартак» занимает 7-е место. Столичная команда набрала 22 очка.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги. Календарь чемпионата.
«Зенит» победил «Спартак» и обошёл его в таблице молодёжного первенства
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