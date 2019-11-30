«Ахмат» — «Рубин»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и казанского «Рубина» определились с составами на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семёнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков, Исмаэл, Харин, Иванов, Роши, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Шиманьски, Швец, Х. Кадыров, Михаляк, Садулаев, А. Кадыров, Мбенге, Митришев.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберёзкин, Могилевец, Зуев, Коновалов, Марков.

Запасные: Коновалов, Янович, Сорокин, Старфельт, Степанов, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Встреча состоится сегодня, 30 ноября, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».