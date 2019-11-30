Евсеев попрыгал на столе после победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев станцевал на столе после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал форвард гостей Ловро Бизяк. На 25-й минуте он замкнул прострел Азера Алиева.
Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке «Уфы» и несколько раз подпрыгнул на нём, подняв вверх руки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Уфа», набрав 22 очка в 18 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре команда Евсеева сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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