Евсеев попрыгал на столе после победы над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев станцевал на столе после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоялась в Самаре и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал форвард гостей Ловро Бизяк. На 25-й минуте он замкнул прострел Азера Алиева.

Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке «Уфы» и несколько раз подпрыгнул на нём, подняв вверх руки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Уфа», набрав 22 очка в 18 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре команда Евсеева сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».