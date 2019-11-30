Карпин: могу сказать своим игрокам, что надо лучше бить по воротам, а толку-то?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Матч упущенных возможностей. Мы создавали, сделали всё что нужно, но не забили. Всё что касается доставки мяча до штрафной, можно отработать. Действия в штрафной — нет.
Пока нет информации о Чистякове. Его повезли над медобследование. Надеемся, Ерёменко и Сигурдссон смогут восстановиться к «Спартаку». У них мышечные травмы.
В плане игры у «Ростова» не было шага ни назад, ни вперёд. В матче с «Динамо» у наших ворот не создали ни одного момента, но мы проиграли. Сегодня мы тоже могли проиграть.
Ребята делают всё возможное, что мне им сказать? Надо лучше бить по воротам? Это я могу. А толку-то?
«Ростов» будет участвовать в турнире в Катаре», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
- 30 ноября 2019
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