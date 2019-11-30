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Видео: Крессвел открыл счёт в матче с «Челси» шикарным обводящим ударом

Видео: Крессвел открыл счёт в матче с «Челси» шикарным обводящим ударом
Футбол / Англия 0

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Крессвел стал автором первого гола в выездном матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».

Получив передачу от Пабло Форнальса, Крессвел на замахе обыграл Риса Джеймса и шикарным обводящим ударом отправил мяч в дальний от Кепы Аррисабалаги угол ворот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 26 очков. «Вест Хэм Юнайтед» (13) — на 17-м месте.

В стартовом матче 14-го тура «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счётом 2:2.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

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