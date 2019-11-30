Алли забил «Борнмуту» после передачи через полполя от Алдервейрелда

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли сделал дубль в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

На 50-й минуте хавбек, получив передачу через полполя от Тоби Алдервейрелда, вышел один на один с Ароном Ремсдейлом, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Жозе Моуринью 17 очков. «Борнмут» (16) — на 11-м месте.

В стартовом матче 14-го тура «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счётом 2:2.



Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».