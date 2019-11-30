Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алли забил «Борнмуту» после передачи через полполя от Алдервейрелда

Алли забил «Борнмуту» после передачи через полполя от Алдервейрелда
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли сделал дубль в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

На 50-й минуте хавбек, получив передачу через полполя от Тоби Алдервейрелда, вышел один на один с Ароном Ремсдейлом, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Тоттенхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Жозе Моуринью 17 очков. «Борнмут» (16) — на 11-м месте.

В стартовом матче 14-го тура «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, завершилась со счётом 2:2.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Алли вывел «Тоттенхэм» вперёд в матче с «Борнмутом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019