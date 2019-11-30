Дубль ван Дейка принёс «Ливерпулю» победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1.

Победу красным принёс дубль нидерландского защитника Вирджила ван Дейка. Оба мяча он забил головой после подач в исполнении Трента Александера-Арнольда. В первом случае навес был выполнен со штрафного, а во втором — с углового.

На 76-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. Алисон Бекер сыграл руками за пределами штрафной площади и был удалён. Льюис Данк реализовал штрафной, который был назначен за фол бразильца. Вышедший вместо Алисона Адриан выставлял стенку, а защитник гостей пробил в пустой угол ворот.

Турнирная таблица чемпионата Англии.