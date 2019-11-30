Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Предлагаем вашему вниманию её итоговые результаты.
Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа C: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
Итоговый состав групп C и F будет определён после стыковых матчей. Если Румыния выйдет в финальную часть турнира, она сыграет в группе C, а победитель стыковых матчей пути D будет выступать в группе F. В противном случае победитель стыковых матчей пути A отправится в группу F, а победитель стыковых матчей пути D — в группу C.
- 30 ноября 2019
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