ЦСКА интересуется полузащитником «Хельсингборга» Гиговичем

Несколько европейских клубов проявляют интерес к опорному полузащитнику «Хельсингборга» Армину Гиговичу. В их число входят московский ЦСКА, «Вулверхэмптон» и одна из команд французской Лиги 1, сообщает FotbollDirekt.se.

Гигович выступает за «Хельсингборг» с 2019 года. В завершившемся сезоне чемпионата Швеции 17-летний хавбек принял участие в 14 матчах, в его активе одна результативная передача.

«Приятно слышать, что мной интересуются другие клубы. Но я не особо об этом задумываюсь. Это не то, на чём я концентрируюсь. Мы поддерживаем отличный диалог с руководством «Хельсингборга». С нетерпением жду 2020 года», — сказал Армин.

Действующий контракт шведского футболиста с «Хельсингборгом» рассчитан до 30 ноября 2021 года.