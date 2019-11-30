Глушаков станцевал лезгинку после дебютного гола в составе «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков забил мяч в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». После гола хавбек прямо на поле станцевал лезгинку.

Матч «Ахмат» — «Рубин» проходил в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершился со счётом 1:1. На гол Глушакова гости ответили забитым мячом Хвичи Кварацхелии на 90+3-й минуте.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ахмата».

Напомним, Глушаков присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах свободного агента в июне 2019 года, после того как покинул московский «Спартак». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненской команды 19 очков.