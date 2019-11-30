Мостовой: повезло, что сборной России досталась Финляндия, а не Уэльс

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020. Сборная России сыграет с Финляндией, Данией и Бельгией.
«Повезло, что досталась Финляндия, а не Уэльс. С Уэльсом было бы сложнее. Все команды нашего уровня на этом турнире будут ставить задачу выхода из группы. Если бы играли турнир в другой стране, то были бы варианты. Но тут мы играем две игры дома, поэтому, конечно, мы должны выходить в плей-офф», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Первый матч группового этапа Евро-2020 национальная команда России проведёт 13 июня в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Станислава Черчесова будет Бельгия. Затем российские футболисты 17 июня в Санкт-Петербурге встретятся с Финляндией. В 3-м туре России 22 июня в Копенгагене будет противостоять Дания.
- 30 ноября 2019
-
21:30Самедов: у сборной России тяжёлая группа Эксклюзив
-
21:17
-
21:15
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:33
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
18:55
-
18:48
-
18:39
-
18:27
-
18:25
-
18:05
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:38
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:05
-
16:57
-
16:49
-
16:32