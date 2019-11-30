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Мостовой: повезло, что сборной России досталась Финляндия, а не Уэльс

Мостовой: повезло, что сборной России досталась Финляндия, а не Уэльс
Футбол / Евро-2020 0

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020. Сборная России сыграет с Финляндией, Данией и Бельгией.

«Повезло, что досталась Финляндия, а не Уэльс. С Уэльсом было бы сложнее. Все команды нашего уровня на этом турнире будут ставить задачу выхода из группы. Если бы играли турнир в другой стране, то были бы варианты. Но тут мы играем две игры дома, поэтому, конечно, мы должны выходить в плей-офф», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Первый матч группового этапа Евро-2020 национальная команда России проведёт 13 июня в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Станислава Черчесова будет Бельгия. Затем российские футболисты 17 июня в Санкт-Петербурге встретятся с Финляндией. В 3-м туре России 22 июня в Копенгагене будет противостоять Дания.

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020
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