Самедов: у сборной России тяжёлая группа

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы — 2020. Сборная России сыграет с Финляндией, Данией и Бельгией.
«Тяжёлая группа. Конечно, если выбирать между Финляндией и Уэльсом, то первые предпочтительнее. Но Дания и Бельгия — серьёзные соперники. Начинаем с Бельгией? Наверное, лучше начинать с тем, с кем у тебя больше шансов. Начинать с Финляндией было бы получше. Но тренерский штаб внесёт коррективы. По начальным раскладам всё идёт к тому, что решающий матч будет с Данией. Но с Бельгией играем дома, будут эмоции, поддержка. Почему и там не взять очки? Понятно, что Бельгия — фаворит группы. А Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные. Наша сборная ни в чём не уступает Дании, поэтому всё 50 на 50», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 ноября 2019
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21:30Самедов: у сборной России тяжёлая группа Эксклюзив
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