Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020 для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года.

«Точный ответ на вопрос, насколько хорошо, что нам попалась Финляндия, а не Уэльс, дам, когда проштудируем обе команды. Понятно, что у нас не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас точно не могу сказать. Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков играет за рубежом, так что есть над чем подумать.

Что касается того, что в моё игровое время мы обыгрывали Финляндию, думаю, ситуация меняется, вы это прекрасно знаете. Ответ сам напрашивается.

Если говорить о том, что два матча проведём дома, то, если готов к большому турниру, это большой плюс. Но последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть. На эту группу смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чём говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем", — цитирует Черчесова «Матч ТВ».