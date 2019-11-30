Докампо: в матче с «Ахматом» была равная игра
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвёл итоги выездного матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1). Казанская команда вырвала ничью, забив на третьей добавленной ко второму тайму минуте.
«Думаю, что сегодня была равная игра, обе команды хотели выиграть. Мы играли до конца и получилось использовать свой последний момент в матче», — приводит слова Докампо пресс-служба «Рубина».
«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе грозненского клуба 19 очков. «Рубин» (18) — на 14-м месте.
В 19-м туре «Ахмат» 7 декабря на своём поле сыграет с «Уфой», а «Рубин» на следующий день в гостях встретится с «Сочи».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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