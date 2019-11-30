А. Ерёменко: финские фанаты счастливы, что сборная сыграет с Россией

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Ерёменко заявил, что его соотечественники рады, что национальная команда встретится с Россией на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года.

«Счастлив, что Финляндия попала в одну группу с Россией, и, без сомнения, все финские фанаты тоже счастливы. Это будет всего лишь трёхчасовая поездка на поезде из Хельсинки в Санкт-Петербург. Так что ожидайте много финских болельщиков в России», — приводит слова Ерёменко официальный сайт УЕФА.

Первый матч группового этапа Евро-2020 национальная команда России проведёт 13 июня в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Станислава Черчесова будет Бельгия. 17 июня российские футболисты в Санкт-Петербурге встретятся с Финляндией. В 3-м туре России 22 июня в Копенгагене будет противостоять сборная Дании.