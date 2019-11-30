«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.

«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.