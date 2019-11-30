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«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии

«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.

«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
30 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Бэйли – 10'   1:1 Мюллер – 34'   1:2 Бэйли – 35'
Удаления: нет / Та – 81'
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