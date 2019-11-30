«Саутгемптон» одержал победу в матче АПЛ с «Уотфордом»
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр, отправивший мяч в ворота соперника на 24-й минуте. В конце второго тайма форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс сравнял счёт с передачи полузащитника Муссы Дженепо. Спустя пять минут хозяев вывел вперёд хавбек Джеймс Уорд-Праус.
«Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе «святых» 12 очков. «Уотфорд» (8) — на последнем, 20-м месте.
В 15-м туре АПЛ «Саутгемптон» на своём поле примет «Норвич Сити», а «Уотфорд» в гостях встретится с «Лестер Сити». Оба матча состоятся 4 декабря.
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Уотфорд
Уотфорд
0:1 Сарр – 24' 1:1 Ингс – 78' 2:1 Уорд-Праус – 83'
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