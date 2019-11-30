Глушаков — о пропущенном мяче на 93-й минуте: это проклятье должно закончиться

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1). Казанская команда вырвала ничью, забив на третьей добавленной ко второму тайму минуте.
«К сожалению, не смогли порадовать болельщиков домашней победой, но огромное спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе.
В который раз пропустили на последних минутах, это проклятье должно закончиться. Мы очень серьёзно внутри команды проанализируем причины и сделаем выводы.
Приятно, конечно, забить первый гол за «Ахмат» в РПЛ и получить приз «Лучшему игроку матча». Но это единственный позитивный момент сегодняшнего дня», — написал Глушаков.
«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе грозненского клуба 19 очков. «Рубин» (18) — на 14-м месте.
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